Alef dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı

'Bozkır', 'Bartu Ben' ve '7Yüz' gibi pek çok sevilen yapımı diziseverlerle buluşturan dijital platformu 'The Walking Dead', 'American Horror Story' ve 'The Simpsons' gibi tüm dünyada izlenme rekorları kıran dizi ve animasyonların kanalı FX'in güçlerini birleştirdiği ve May Prodüksiyon'un yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Emin Alper'in oturduğu mistik polisiye dizi Alef'in ilk tanıtımı yeni yılın ilk gününde izleyicilerle buluştu.

Gizemli bir cinayetin işlendiği olay yerinde bulunan esrarengiz bir kanıta odaklanarak dizi ile ilgili ilk ipuçlarını veren tanıtım büyük merak uyandırdı.