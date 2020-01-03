Haberler » Güncel » Alef dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı - Haber

Alef dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in paylaştığı, May Prodüksiyon tarafından BluTV ve FX için hazırlanan, yeni dizi "Alef"in ilk tanıtımında dedektif rolünde izlediğimiz İmirzalıoğlu ve Taylan'ı gizemli bir cinayetin izlerini araştırırken görüyoruz.

03.01.2020 16:45 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:46 Alef dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı

'Bozkır', 'Bartu Ben' ve '7Yüz' gibi pek çok sevilen yapımı diziseverlerle buluşturan dijital platformu 'The Walking Dead', 'American Horror Story' ve 'The Simpsons' gibi tüm dünyada izlenme rekorları kıran dizi ve animasyonların kanalı FX'in güçlerini birleştirdiği ve May Prodüksiyon'un yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Emin Alper'in oturduğu mistik polisiye dizi Alef'in ilk tanıtımı yeni yılın ilk gününde izleyicilerle buluştu.

Gizemli bir cinayetin işlendiği olay yerinde bulunan esrarengiz bir kanıta odaklanarak dizi ile ilgili ilk ipuçlarını veren tanıtım büyük merak uyandırdı.


Ahmet Mümtaz Taylan, Kenan İmirzalıoğlu, Melisa Sözen, BluTV, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:55   1 yılda 16 yapı projesi bitti, diğerleri yolda - Haber
16:55   Firari CEO, 13 saat 'hayalet yolcu' olarak uçtu - Haber
16:54   Avustralyalıların zor anları - Haber
16:54   Hayırsever, marketin veresiye defterini satın aldı - Haber
16:54   Türkiye, ABD-İran geriliminden "derin endişe" duyuyor - Haber
15:13   Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Haber
15:10   Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Haber
15:08   RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor - Haber
15:05   Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Hızı 110 km'yi bulacak - Haber
14:13   İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand: Trump aptalca bir hareket yaptı - Haber
3.01.2020 16:56:40