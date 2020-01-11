Aleksandar Prijovic kimdir? Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Aleksandar Prijovic kimdir?

Beşiktaş 'ın transfer listesinde yer alan Aleksandar Prijovic, sporseverlerin ilgi odağı oldu. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu olurken sporseverler Aleksandar Prijovic kimdir? Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Aleksandar Prijovic kimdir? Aleksandar Prijovic kaç yaşında, Aleksandar Prijovic boyu kaç, Aleksandar Prijovic nereli ve Aleksandar Prijovic mevkiisi ne gibi soruların yanıtlarını aradı.

ALEKSANDAR PRİJOVİC KİMDİR?

Aleksandar Prijovic Doğum Tarihi: 21 Nisan 1990

Aleksandar Prijovic Kaç Yaşında: 29 yıl yaşında

Aleksandar Prijovic Nereli: St. Gallen, İsviçre

Aleksandar Prijovic Boy: 1,91 m

Aleksandar Prijovic Kilo: 88 kg

Aleksandar Prijovic Şu Andaki Takımları: Sırbistan millî futbol takımı (#8/ Forvet), El-İttihad (#99/ Forvet)

Aleksandar Prijovic mevkii: Forvet

Sırp ebeveyne sahip olsa da İsviçre doğmlu olan Prijovic, U-17 ve U-19 kategorisinde Sırbistan millî takım formasını giydi. U-20 ve U-21'de ise İsviçre millî formasını terletti. Bunda Sion'da oynarken kendisine yapılan baskının etkili olduğunu açıklamıştı daha öncelerde. Futbola St. Gallen altyapısında başladı. 2006 yılında ise Serie A ekibi Parma'nın dikkatini çekti ve bu takıma transfer oldu. Sırbistan U-17 millî takımıyla İtalya ile karşılaşırken onu izleyen Parma yetkilileri 1 senelik sözleşme teklif etti. Daha sonra sözleşme imzalayan oyunsu Serie A'da sadece 1 maça çıktı ve daha sonra İngiliz ekibi Derby County'e transfer oldu.

2012'de Molde ile denemelere çıkmasında rol oynayan o zamanın teknik direktörü Solskjaer var bunların içinde. O dönemde Solskjaer'in Prijovic'i transfer edelim önerisi kulüp tarafından onaylanmasa da, Solskjaer o dönemde Tromsö'yü çalıştıran Högmo'ya bu ismi öneriyor. 2012'de Tromsö'nün başında olan tecrübeli hoca bu öneriyi dikkate alıp Prijovic'i Tromsö kadrosuna katıyor. 2012'de 95 kilo olan golcü oyuncu, Högmo'nun kilo vermesini istemesiyle beraber, kilosunu kısa sürede 83'e kadar çekti. Bu takımda 26 maça çıkıp 5 gol attı.

Djurgarden'a 2013 Ağustos'unda transfer olduktan sonra ilk resmi maçını Norrköping'e karşı oynayan Prijovic, yaptığı hat-trick ile bir anda dikkatleri üzerine çekmiş, hatta kimi site ve gazetelere 'Prijovic adeta Zlatan İbrahimovic'i hatırlattı manşetini attırmıştı. O maç sonrasında svd.se adlı İsveç haber sitesinde rastladığım zamanın Djurgarden hocası Högmo "Aleksandar potansiyeli yüksek bir oyuncu. Çoğu kişi bunu şimdi fark ediyor. Onun güvenini kazanıp, ona şans vermeniz potansiyeline ulaşması için en önemli faktör." ifadelerinde bulunmuştu.

2014-15 transfer döneminde ise Boluspor'a transfer olmuştur.

Aleksandar Prijovic

ALEKSANDAR PRİJOVİC OYNADIĞI TAKIMLAR

2019/ Itihad

2017/ PAOK Saloniki

2015/ Legia Warszawa

2014/Boluspor

2013/Djurgarden

2013/FC Sion

2012/Tromso IL

2012/FC Sion

2011/Lausanne - Sport

2010/FC Sion

2009/Northanpt Town

2009/Derby

2009/Yeovil Town

2008/Derby

2007/Parma

ALEKSANDAR PRİJOVİC PERFORMANSI

PERFORMANS 19/20: 12 maç, 1 gol, 3 asist

PERFORMANS 18/19: 42 maç, 29 gol, 2 asist, 1 sarı kart

PERFORMANS 17/18: 39 maç, 27 gol, 7 asist, 7 sarı kart

PERFORMANS 16/17 : 45 maç, 18 gol, 5 asist, 3 sarı kart

DİĞER PERFORMANSLARI:

2015/16: 47 maç 16 gol

2014/15: 31 maç, 16 gol

2013/14: 21 maç, 6 gol

2012/13: 32 maç, 12 gol

2011/12: 36 maç, 5 gol

2010/11:30 maç, 7 gol

2009/10: 12 maç. 2 gol

2008/09: 14 maç, 2 gol

2007/08: 11 maç, 1 gol

.

.

.