Aleksandar Prijovic, sokağa çıkma yasağına uymadığı için tutuklandı

Sırp forvet Aleksandar Prijovic, koronavirüs salgınını önlemek için konulan sokağa çıkma yasağını deldiği için tutuklandı. Belgrad polisinden yapılan açıklamaya göre, Prijovic ve 19 kişi bir otelde bir araya gelirken, ülkedeki saat 17.00 ve saat 05.00 arasında sokağa çıkma yasağını deldi. Suudi Arabistan kulüplerinden El İttihad'ın formasını giyen 29 yaşındaki golcü, koronavirüs yasaklarını delen ikinci Sırp oldu.

YASAĞI DELENLERE 3 YILA KADAR HAPİS

Daha önce de Real Madridli Luka Jovic, evde karantina kuralını delip, kız arkadaşının doğum günü için Belgrad'a gitmişti. Sırbistan'da sokağa çıkma yasağını delenlere 3 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.