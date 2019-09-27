Daniel Aleksic ve Fredrik Gulbrandsen ilk gollerini attı

Süper Lig'in 6. haftasında M. Başakşehir, sahasında Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin sezon başında Al Ahli'den kadrosuna kattığı Aleksic ile Salzburg'dan transfer edilen Gulbrandsen, bu maçla birlikte turuncu-lacivertli forma ile resmi maçlardaki ilk gollerini kaydetmiş oldu.

ALEKSİC'DEN 2 GOL, 1 ASİST

Daha önce Başakşehir'le ligde Gençlerbirliği, Sivasspor ve Beşiktaş'a karşı mücadele eden ancak gol yada asist üretemeyen Danijel Aleksic, Ç.Rizespor karşılaşmasında ise adeta yıldızlaştı. 18. ve 73. dakikalarda ağları sarsan Sırp futbolcu, Gulbrandsen'in golünde de asiste imza attı.

GULBRANDSEN SİFTAH YAPTI

Başakşehir'in Norveçli futbolcusu Fredrik Gulbrandsen de siftah yaptı. Turuncu-lacivertlilerle 3'ü lig, 3'ü de Avrupa kupalarında olmak üzere toplamda 6 resmi müsabakada görev alan 27 yaşındaki oyuncu, maçın 33. dakikasında kendisinin ilk, takımının ise ikinci golünü kaydeden isim oldu.