Alem fm 26 yaşında!

Tüm Türkiye 'ye yayın yaparken, canlı yayın aracı ile de karış karış gezerek dinleyicileriyle buluşan Alem FM; genç, dinamik programcıları ve keyifli yayın akışı ile her geçen gün kendini yenilemeye devam ediyor.

Kurulduğu günden bu yana gerek içeriği, gerek müzikleri, gerek programcılarıyla Türk pop müziğinin zirvedeki temsilcisi olan Alem FM 26. yaşını yönetici ve çalışanlarıyla sıcak yuvasında kutladı. Kurulduğu günden bu yana sayısız ödüle layık görülen ve şu an ünlü olan birçok ismi radyo ve televizyon dünyasına kazandıran Alem FM'in geçen 26 yılında bir çok özel anı ve hikâye saklı…