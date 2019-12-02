Haberler » Güncel » Alem Gençlik'ten Gazeteci Çelik'e jest - Haber

Alem Gençlik'ten Gazeteci Çelik'e jest

3 Lig 3.Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor'un Halide Edip Adıvarspor karşılaşması öncesi Nazilli Şehir Stadyumu'nda siyah-beyazlı futbolseverler, vatani görevini yapmak Üzere askere gidecek olan Gazeteci Mustafa Çelik'e jest yaptı.

02.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:55Alem Gençlik'ten Gazeteci Çelik'e jest
3 Lig 3.Grup'ta mücadele eden Belediyespor'un Halide Edip Adıvarspor karşılaşması öncesi Nazilli Şehir Stadyumu'nda siyah-beyazlı futbolseverler, vatani görevini yapmak Üzere askere gidecek olan Gazeteci Mustafa Çelik'e jest yaptı. Çelik askerlik öncesi yapmak için gittiği Nazilli Belediyespor'un son maçında "En büyük asker bizim asker" sloganları ile vatani görevine uğurlandı.

Kayseri Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıldır Nazilli'de gazetecilik yapan Mustafa Çelik'i Nazilli Belediyespor'un taraftar grubu Alem Gençlik, tribüne çağırdı. Taraftarın slogan ve alkışları karşısında Çelik, duygulandı.

Çocukluğundan bu yana Nazillispor sevdalısı olduğunu belirten Mustafa Çelik, "13 yaşımdan beri tamının peşinden koşuyorum. 'Ekmek almaya' diye evden çıkarak deplasmanlara gittiğim şehrimizin takımı Nazilli Belediyespor'un maçı öncesi içinden yetiştiğim tribünlerin vatani görevimi yapmadan önce yaptığı bu jest beni çok duygulandırdı. Vatanı bekleme sırası bizde. Geldiğimde Naz-Naz'ın 2.Lig'de olması dileğiyle vatani görevimi yapmaya gidiyorum. Tüm bunların mesleğim sayesinde olduğunu biliyor ve beni uğurlayan herkese çok teşekkür ediyorum" diyerek sevenlerine veda etti. - AYDIN

Mustafa Çelik, Halide Edip, Nazilli, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:06 Minik kızının cenazesini battaniyeye sarıp, götürdü
13:06 Bakan Gül: Ayşe Tuba Arslan, bugün aramızda olabilirdi
13:06 Bedensel engelleri hayallerine engel olmadı
13:06 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası
13:05 Bakan Soylu: Türkiye'de yeni nesil kimlik kartı 49 milyon 270 bine ulaştı
2.12.2019 13:14:47