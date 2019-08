Alemdaroğlu, Modern Sanayi Sitesi Projesi ve yaptıkları çalışmaları her kesime anlatıyor

Tüm Sanayiler Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Alemdaroğlu ve beraberindekiler TÜMSİAD Trabzon Şube Başkanı Mehmet Atmaca ile bir araya gelerek Modern Sanayi Sitesi Projesi ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.Toplantıda, Tüm Sanayiler ve Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Alemdaroğlu, TÜMSİAD Trabzon Şube Başkanı Mehmet Atmaca, Trabzon Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Pehlivan, Trabzon Konfeksiyoncular ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası başkanı Ahmet Aydın, Trabzon Matbaacılar, Ciltçiler ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı ve TESOB Başkanvekili Mustafa Özcelep, oda ve dernek yöneticileri hazır bulundu.Başkan Alemdaroğlu, Modern Sanayi Sitesi projesi için her kesimin desteğini beklediklerini belirterek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.Amaçlarının bölgenin sanayisini geliştirmek ve daha yaşanabilir sanayi sitesini ön plana çıkartmak olduğunu kaydeden Alemdaroğlu, "Bu sadece sanayicilerin bir projesi değil, hem Trabzon'un hem bölgenin bir projesi. Sokakta boş gezen bir insanı bile ilgilendiren bir proje. Buna sadece kendi projemiz olarak bakmıyoruz Trabzon'da yaşayan herkesin projesi" diye konuştu.TÜMSİAD Trabzon Şube Başkanı Mehmet Atmaca da projenin Trabzon'da çok faydası olacağını belirterek çok büyük ihtiyacı karşılayacağını söyledi.Projeye her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Atmaca, "Yaptığınız çalışma inşallah Trabzon'a çok faydalı olacaktır. Bu proje Trabzon'un büyük ihtiyacını karşılayacaktır. Trabzon sanayi açısından son yıllarda beklentinin çok gerisinde seyretmekte. Bunda tabi ki fiziki mekanların yetersizliği çok önemli bir paya sahip. Yapılacak olan bu çalışmalarla inşallah fiziki mekanların yeniden yapılandırılması, yeni bir sanayi sitesinin kurulması Trabzon'un önünü açacaktır diye ümit ediyoruz. Bu konuda devlet büyüklerimizin muhakkak sizlere verecek oldukları destekler olacaktır. Öğrendiğim kadarıyla belediyemiz tarafından bu konuda bir çalışma yapılıyor. İnşallah bu çalışmalar birleştirilir hem sanayimiz hem tüm sanayici kooperatifinin görüşleri alınarak güzel bir çalışma yapılır. İstihdama, ekonomiye katkı sağlayacak hamleler gerçekleştirilir. Buna Trabzon'un ihtiyacı var. Hem Trabzon'un sanayi bölgesindeki kötü görünümü nü ortadan kaldırılmasını hem de ekonomik anlamda Trabzon'a yeni yatırımların kazandırılması açısından da çok önemli olacaktır. Biz de TÜSİAD olarak her türlü desteği vereceğiz inşallah" dedi.Trabzon Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Pehlivan ise fiziki alanların yetersizliği yüzünden Trabzon sanayisinin her geçen yıl geri gittiğini ifade ederek "Trabzon'da fiziki alanların, fiziki şartların yetersizliğinden dolayı Trabzon sanayisi her geçen yıl geri gitmekte. Bunun da önünü kesmek için bir araya geldik. İnşallah bu projeyi hayata geçirirsek belki de bu projeden hiç faydalanamayacağız ama gelecek olan nesillere güzel bir eser bırakacağımızı düşünüyorum. Tek talebimiz devletin, belediyenin, STK'ların Trabzon esnafının bize yardımcı olması. Allah'ın izniyle bu projenin altından çıkarız diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.Trabzon Konfeksiyoncular ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası başkanı Ahmet Aydın da "Trabzon Konfeksiyoncular Odası Başkanı olarak elini bu taşın altına koyan herkese çok teşekkür ediyorum. Zor bir işe soyundunuz Rabbim muvaffak eylesin. Trabzon'un doğudan girişi çok kötü bir görüntüye sahip. Belki bu çalışmayla beraber bu kötü görüntüyü ortadan kaldırmış olacağız. Yapılan bu proje çok heyecan verici bir proje. Bize ne görev düşüyorsa hazırız projeyi destekliyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON