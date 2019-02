Kaynak: İHA

Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması Ödülleri sahiplerini bulduYarışmaya 15 farklı ülkeden 307 eser katıldıİSTANBUL - Siyer Vakfı'nın bu yıl 5'incisini düzenlediği ve geleneksel hale getirdiği, Hz. Muhammed'e ithaf edilmiş ilk kısa film yarışması olma özelliğini taşıdığı belirtilen Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Siyer Vakfı'nın düzenlendiği 5'inci Uluslararası Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 'Kardeşlik' temasıyla Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilen yarışma, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Program Grup Tillo 'nun 4 dilde okudukları 'Kardeşlik ezgisi ile başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti dinlendi. Yarışmasının bu seneki takviminin açıklanmasından itibaren öz veriyle çalışan ve emek veren senaryo ve kısa film jüri heyeti ile danışma kurulu sahneye davet edilerek teşekkür plaketleri takdim edildi. Yarışmaya bu yıl 15 farklı ülkeden 307 eser katıldı. Yarışmanın bu seneki onur konuğu Yücel Çakmaklı oldu."Sinema bir dildir, dil soyut bir kavramdır"Etkinliğe destek veren iş adamı Ethem Sancak , "Sinema bir dildir, dil soyut bir kavramdır. Burada neyi anlatacağın önemli. Biz yıllarca sinema dilinden uzak kaldık. Dar bakış açısıyla baktık, haram dedik. Çok şükür Siyer Vakfı çıktı, bu işe el attı. Çağımızın hastalıklarının ilacı, Peygamber Efendimizin 63 yıllık yaşantısındadır. Hz. Peygamberimizin diğer bir ismi; konuşan ve yaşayan Kuran 'dır. Sinema üzeriden sadece İslam alemine değil, garp ve şarktan bütün alemlere ulaştırabilirsek yeni güzel bir dünyanın inşasına vesile olacağız. Onun çok heyecanlı duygulu ve mutluyuz. Etkinliğe kuruluşundan beri destek veriyorum. Budan sonra da gücümün yettiğince destek vereceğim" dedi"Barış sanatla olur, silahla ya da top tüfekle olmaz"Jüride yer alan oyuncu Turgay Tanülkü şöyle konuştu: "Evlatlarla beraber olma çok güzel. Bu filmlerin dünya barışını ele geçireceğine inanıyorum. Barış sanatla olur, silahla ya da top tüfekle olmaz. 350'ye yakın yarışan film vardı. Dünyanın her yerinden katılan vardı, bu da çok güzel. Etkinliğin Türkiye 'de olması bizi onura etti. Jüri olarak bunda bir nebze faydamız olduysa ne mutlu bize""15 farklı ülkeden 307 eserimiz geldi"Yarışma hakkında bilgi veren Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması'nın Proje Koordinatörü Cemil Nazlı, "Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması, 2014 yılında kültür sanat dünyasına küçükte olsa bir katkı sağlamak adına organize edilmeye başlandı. Bu yıl ise 5'inci yılı. Önce yıllara nazaran bu yıl ki temamız biraz daha kavramsaldı. Önceki yıllarda; 'Seni Anlamayan Yürek Kalması', Kamil İman, Kamil İnsan' ve 'En Güzelin Sözleri' diye daha geniş temalarımız vardı. Bu sene temamız 'kardeşlik' idi. Önceki yıllara nazaran gelen eserlerde biraz daha kalite yüksekti. 15 farklı ülkeden 307 eserimiz geldi. Biz, Peygamber Efendimizin mesajlarını, örneklerini ve rehberliklerini sinema dili ile ulaştırma gibi bir gaye edindik" şeklinde konuştu."Gençlerimize sinemanın inceliklerini ücretsiz şekilde eğitimlerini veriyoruz"Sinemada gençlere daha farklı alanlar açmak istediklerini belirten Nazlı, "Örneğin; Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi ile gençlerimize sinemanın inceliklerini ücretsiz şekilde eğitimlerini veriyoruz. Yazarlık, senaryo yazarlığı, yönetmenlik film yapımı, kurgu-montaj, film okumaları, tecrübeli insanların birikimlerini paylaşması, sahada pratik şekilde film yapmalarını sağlamak gibi eğitimler veriyoruz. Amacımız gençlere bu anlamda bir hizmet sağlamak. Yarışmamızın inşallah önümüzdeki yıl teması 'aile' olacak. Aile ile ilgili kısa bir senaryo yazmak, animasyon yapmak ya da kısa film yapma noktasın da düşüncesi olanlar, inşallah yakın zamanda yapacağımız tanıtımı takip edebilirler. Belki bu sene bir kaç sürpriz alan daha projeye ekleyebiliriz" diye konuştu."Gelecek senenin teması 'Aile' olacak"Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım şöyle konuştu: "Peygamber Efendimizin kızı Fatma'ya "Üzülme kızım. Allah, babanın adını çok yakın bir gelecekte kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kerpiçten yapılmış her eve ya izzetle ya zilletle sokacaktır" demişti. Sahabe bu sözü duydular ve uydular. Bizlerse bunu duyuyor ama uyuyoruz. Artık öyle bir çağda yaşıyoruz ki kılıç değil kalem ile cihad yapılıyor. Tebliğin en önemli araçlarından biri sinema olmuşsa biz de bu alanı kullanmak durumundayız. Rabbimden niyazım odur ki, bu vesile ile her evde O'nun sözleri yankılansın. Yarışmanın gelecek senenin temasını ise 'aile' olacak. Bütün gençlere 'Haydi vazife başına'".Ödül kazananları nasıl belirlediklerine dair açıklama yapan Nazlı, "Birkaç aşamalı değerlendirmeli usulümüz var. Ön jüri, gelen bütün eserleri projeye uygunluğunu değerlendiriyor ve finale belli sayıda eser çıkartıyorlar. Senaryoda ayrı, animasyonda ayrı, kısa film dalında ayrı olacak şekilde. Sonrasında da bir üst jüri onları değerlendiriyor ve finale çıkan filmlerin ödüle layık olanlarını birikim ve tecrübeleriyle karar veriyorlar. Bizde burada tamamen aracılık yapıyoruz" ifadelerini kullandı.Ödül kazanan eser ve yönetmenleri şöyle;Senaryo Dalı'nda 1'incilik Ödülüne 'Yüzleşme' isimli eseriyle İbrahim Halil Şahin layık görüldü.Senaryo Dalı'nda 2'ncilik Ödülüne 'Baby Sister' isimli eseriyle yarışmaya İran 'dan katılan Nima Rahimpour layık görüldü.Senaryo Dalı'nda 3'üncülük Ödülüne 'Baston' isimli eseriyle Nurettin Ensar Birgün layık görüldü.Sponsor Özel Ödülünü 'Krampon' isimli eseriyle Abdullah Şahin aldı.Siyer Vakfı Özel Ödülü'nü 'Crow ve Pigeon' isimli eseriyle yarışmaya Afganistan 'dan katılan Khadim Hussain Byhnam aldı.Yarışmanın Jüri Özel Ödülünü 'Oblivion' isimli eseriyle İran'dan Fatemeh Mohammadi aldı.Animasyon Özel Ödülü'ne, Who Won?/ Kim Kazandı? ile Selime Coşkun layık görüldü.Kısa Film Dalı'nda 1'incilik Ödülü'ne yarışmaya İran'dan katılan yönetmen Omid Shamsesfandabadi layık görüldü.Kısa Film Dalı'nda 2'ncilik Ödülüne 'The Passer' adlı kısa filmiyle İran'dan yarışmaya katılan Yönetmen Seyedpouria Pishvaei layık görüldü.Kısa Film Dalı'nda 3'üncülük Ödülüne 'Ceviz' adlı kısa filmiyle Özbekistan 'dan yarışmaya katılan Özbekistanlı Yönetmen Davron Tadjiev layık görüldü.Dereceye giren film sahiplerine verilen ödüller ise şöyle: Birincilik Ödülü 35 bin TL. İkincilik Ödülü 20 bin TL. Üçüncülük Ödülü 10 bin TL. Sponsor Ödülü 7 bin 500 TL. Siyer Vakfı Özel Ödülü 5 bin TL. Jüri Özel Ödülü 5 bin TL. Animasyon Özel Ödülü 10 bin TL. Senaryo Birincilik Ödülü 3 bin 500 TL. Senaryo İkincilik Ödülü 2 bin 500 TL. Senaryo Üçüncülük Ödülü bin 500 TL.