Alerjik Astım Hastaları Eve Gelince Duş Almalı

Kaynak: DHA

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Ekinci, ilkbahara geçiş döneminde sık görülen alerjik astımın daha çok polen kaynaklı olduğunu söyleyerek hastaların bu dönemde eve gelince mutlaka duş alması ve kıyafetlerini hemen değiştirmesi konusunda uyardı.OFM Antalya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Ekinci, mevsim geçişlerinde en sık rastlanan göğüs hastalıklarıyla ilgili bilgi verdi. Dr. Ekinci, ilkbahardan sonbahara ve sonbahardan kışa geçiş dönemlerinde rastlanan göğüs hastalıkları arasında ilk sırada alerjik astımın yer aldığını kaydetti. Alerjik astımın daha çok polenlerden kaynaklandığını vurgulayan Dr. Ekinci, "Özellikle ağaçların çiçek açmasıyla ortalığa yayılan polenler, mevcut astımı artırarak ataklara neden oluyor" dedi. Alerjik astım belirtilerinin öksürük, nefes darlığı, hırıltılı soluk alma, bazı hastaların ifade ettiği gibi kedi miyavlaması şeklinde solunum ve nefes alırken yaşanan göğüs ağrısı olduğunu kaydeden Dr. Ekinci, bu durumda mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini söyledi. Yapılacak tetkiklerden sonra gerekli tedavinin uygulandığını ifade eden Dr. Ekinci, ilaçların yanısıra hastanın bireysel önlemler almasının önemine de dikkat çekti.DIŞARDAN EVE TAŞINAN POLENLERİ ÖNLEMEK İÇİN DUŞAlerjik astım hastalarının polenlerden uzak durması gerektiğini vurgulayan Dr. Ali Ekinci, sözlerini şöyle sürdürdü:"Polenlerin aktif olarak uçuştuğu dönemlerde, özellikle sabahın geç saatlerinde ve akşam üzeri çok dışarı çıkmamaları gerekiyor. Polenle temas dışarıda olduğu için eve gelindiğinde en azından ev ortamını polenlerden arındırmak adına bahar döneminde mutlaka saçlarını yıkamalarını ya da duş almalarını, dışarıda giyilen giysilerin hemen değiştirilmesini öneriyoruz. Böylece hasta dışarıdan taşınan polenlerden ev ortamında kurtulmuş oluyor."MUTLAKA TEDAVİ EDİLMELİDr. Ekinci, hastanın bireysel önlemler arasında beslenmeye de dikkat çekerek, şubat sonu, nisan ortalarına kadar polenlerin yoğun olduğu bu dönemde vücut direncinin artması açısından sebze ve meyve ağırlıklı beslenmenin önemli olduğunu söyledi. Dr. Ekinci, alerjik astım hastalarının ilaçlarını düzenli kullanması gerektiğini belirterek, "Çünkü tedavi edilmezse zaman içerisinde akciğerdeki mikropsu iltihap giderek ilerliyor ve uzun dönemde kronik bronşit gibi hastalıklara neden olabiliyor" diye konuştu. - Antalya