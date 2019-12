Alerjiye karşı "Yatağı da süpürün" uyarısı

Prof. Dr. Suat Turgut, "Alerjik hastalıklar son yıllarda ciddi bir artış gösterdi. Alerji görülme sıklığı toplumumuzda yüzde 40'a kadar ulaştı. Türkiye 'de daha çok polen ve ev tozu akarı alerjisi görülüyor. Çocuğunuzun yatağını da haftada bir kez temizlik robotu ile süpürerek ev tozu akarlarını suya hapsedin" dedi. Aralık Dünya Alerji Günü için konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği Şefi Prof. Dr. Suat Turgut "Alerjik hastalıklar son yıllarda ciddi bir artış gösterdi. Alerji görülme sıklığı toplumumuzda yüzde 40'a kadar ulaştı. Türkiye'de daha çok polen ve ev tozu akarı alerjisi görülüyor" dedi. Prof. Dr. Suat Turgut özellikle çocuklarda gittikte daha sık görülen alerjinin tedavi edilmemesi durumunda astımı tetikleyeceğini söylerken alerji hakkında merak edilenleri cevapladı:Alerji neden arttı?Prof. Dr. Suat Turgut, "Yaşam şeklimizin değişmesi, gıdalarda katkı maddelerinin giderek artması, tarım ilaçları, özellikle evlerde hijyen anlayışının abartılarak uygulanması, artan deterjan kullanımı, çevre kirliliği alerjik şikayetlerin artmasına yol açıyor. Türkiye'de daha çok polen ve ev tozu akarı görülüyor. Alerjilerin bazıları kişinin hayatının bir parçası olurken, kimi alerjiler çok hızlı gelişiyor ve hayati tehlike taşıyor. Bazen bir arı sokması, bazen de bir gıda maddesi ani bir alerjik şoka yol açabiliyor" dedi.İşte Türkiye'nin alerji haritasıTürkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği tarafından Türkiye'de 5 farklı bölgede 7 bin 500 çocuğun tarandığı araştırmanın sonuçlarına göre alerjinin, Türkiye'de ciddi bir sorun oluşturduğunu söyleyen Prof. Dr. Turgut, "Alerji sahil kesimindeki illerde daha yüksek oranda görülüyor. Bu bölgelerde her 3-4 çocuktan bir, İç ve Doğu bölgelerimizde 5-6 çocuktan biri alerjik.Polen alerjisi her 10-12 çocuktan birini etkiliyor. Bu oran bitki örtüsünün daha sınırlı olduğu iç Anadolu bölgesinde 20 çocuktan bire düşüyor.Ev hayvanları da önemli bir alerjisi nedeni, mesela kediler 50 çocuktan birini etkiliyor. Bu oran batı ve güney illerinde 12'de bir çocuğa yükseliyor.Alerjik egzama yani atopik dermatit 10 çocuktan birini etkiliyor.Astım ise, en fazla batı ve doğu ilerinde en az İç Anadolu'daki çocuklarda görülüyor" şeklinde konuştu."Yatağı da süpürün"Prof. Dr. Suat Turgut evde yapılması gereken düzenlemeleri de anlattı:"Alerji çocuklarda okul başarısızlığı yetişkinlerde de ciddi iş gücü kayıplarına yol açıyor. Alerjinin belirtilerini gidermeye ya da alerjen maddeyi anlamaya yönelik tedaviler devam ederken, bir yandan da evde bazı düzenlemeler yapmak gerekiyor.Ev temizliği konusunda dikkatli olun. Az kimyasal kullanın.Çocuğun odasında toz tutacak,ev tozu akarlarının (mite) yaşamasına fırsat verecek yerlerin mutlaka sadeleştirin.Peluş oyuncak, halı, kilim, kalın perde, battaniye, kuş tüyü yastık mutlaka azaltın. Var olanları kapalı kutularda saklayın.Mite'lar genellikle yatak, yorgan, çarşaf ve yastıklarda yaşar. Çocuğun yatak tekstili ürünleri her hafta değiştirilmeli ve 60 derecede yıkayın.Evde kullanılan süpürge çok önemlidir. Temizlik yaparken aldığı tozu yeniden ortama veren geleneksek elektrikli süpürgeler alerjiyi daha da arttırır. Biz, hepa filtresi olan, tozu suya hapseden temizlik robotu kullanılmasını öneriyoruz. Böyle bir süpürgeyle evi haftada en az 3 kez süpürün, süpürüldükten sonra yaz-kış havalandırın.Ayrıca çocuğunun yatağını da haftada bir kez temizlik robotu ile süpürerek ev tozu akarlarını suya hapsedin."