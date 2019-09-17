Haberler » Güncel » Haber

ALES başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 17 Kasım'da uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) başvuruları başladı.

17.09.2019 10:08ALES başvuruları başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 17 Kasım'da uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) başvuruları başladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-ALES/3 başvuruları 17-25 Eylül tarihlerinde alınacak.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.
Sınava ilişkin 2019-ALES kılavuzuna ÖSYM'nin internet adresinden ulaşılabilecek.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:16 "Medya Kapasite Geliştirme Eğitimi Kampı" Samsun'da başladı
13:16 - Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin Katıldığı Mitingde İntihar Saldırısı- Kabil'de Patlama: 3 Ölü
13:16 Adnan menderes, idam edilişinin 58'inci yıl dönümünde anıldı
13:16 Yiğit pehlivanların efsane kıspet ustası-1
13:15 Diyarbakır'daki annelere destek verip, HDP'nin kapatılması için imza kampanyası başlattılar
13:15 'Palu ailesi' davasının 3'üncü duruşması
13:14 HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu'ya gözaltı