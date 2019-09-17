ALES başvuruları başladı! 2019-ALES/3 başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM, ALES başvurularının alınmaya başladığını duyurdu. Açılımı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi giriş sınavı olan ALES, 17 Kasım 2019 tarihinde yapılacak. Bugün başlayan başvurular, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek. Peki, ALES başvurusu nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar? Sınav ücreti hangi bankalara yapılacak? ALES başvuru kılavuzu ve merak edilenler haberimizde.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM AİS'te geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

Geçerli bir fotoğrafı bulunan adaylar ise; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

ALES BAŞVURU KILAVUZU

SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

ALES/3 sınav ücreti 120 TL olarak belirlendi. Eğer isterseniz bu ücreti; a ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatırabilirsiniz. Banka yoluyla ödeme yapmak isteyenler ise ÖSYM tarafından belirlenen aşağıdaki bankalara ödeme yapabilir.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

İNG Bank'ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

ALES BAŞVURU TAKVİMİ

2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3), 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak. Sınava başvurular, 17-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.

ALES/3 SINAV TARİHİ : 17 Kasım 2019

ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ : 17 – 25 Eylül 2019

(Ücret ödeme için son gün, 26 Eylül 2019)

ALES/3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 08 Ekim 2019

ALES GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ : 180,00 TL (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

ALES NEDİR?

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), lisansüstü eğitime başvuracak kişilerin ve akademik personel kadrolarına atanmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır. Doktora başvuruları için de ALES'e girilmesi gerekir.

ALES'E KİMLER BAŞVURABİLİR?

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için girilmesi gereken ALES'e; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

AKADEMİK PERSONEL OLMA ŞARTLARI

Üniversitelerde görev alabilmek için Akademik Personel kadrosuna girebilmek gerekiyor. Peki, Akademik Personel olmak için gereken şartlar neler? Tercih edilecek her unvanın kendi içerisinde farklı şartları olsa da genel kabul şu şekilde:

*Üniversiteden lisans derecesi ile mezun olmak,

*Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girmek ve ilgili bölüm için gerekli sınav not ortalamasına sahip olmak.

*Yabancı dil sınavına (YDS) girmek,

*Ales, YDS ve diploma notu ortalamasına göre yazılı ve sözlü mülakata girmek,

*Akademik unvan kademesinde yükseliş için ilgili mevzuatta belirtilen akademik yeterlilik şartlarına sahip olmak.