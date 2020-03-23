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ALES başvuruları için son gün

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na başvuru süresi gece yarısı sona erecek.

23.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:51
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na başvuru süresi gece yarısı sona erecek. ÖSYM'nin internet sitesinden yer alan duyuruya göre ALES'e başvurular, elektronik ortamda başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresinden gerçekleştirilebilecek. Başvurular saat 23.59'da sona erecek. Aynı sınava geç başvuru tarihi ise 1 Nisan olarak belirlendi. Adaylar, korona virüs tedbirleri kapsamında 10 Mayıs'a ertelenen sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2020-ALES kılavuzundan ulaşabilecek. Başvuru yapacak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.
(İHA) ALES başvuruları için son gün

Kaynak: İHA

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ALES başvuruları için son gün
Etiketler : Güncel

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