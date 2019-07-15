ALES başvuruları ne zaman sona eriyor? ÖSYM 2019-ALES/2 başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2) başvuruları 9 Temmuz'da başladı. 22 Eylül'de düzenlenecek ALES için son başvuru günü 17 Temmuz. ÖSYM, ALES başvuru kılavuzunu adayların erişimine açtı. Peki 2019-ALES/2 başvurusu nasıl yapılır?

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA SONA ERİYOR?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre ALES/2 başvuruları 9 Temmuz 11.30'da başladı. Başvurular, 17 Temmuz 23.59'a kadar yapılabilecek. Ücret ödeme için son gün ise 18 Temmuz. Geç başvuru günü de 31 Temmuz.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayımlanan ALES başvuru kılavuzuna göre ALES/2 başvuru ücreti 120 TL. Geç başvuru ücreti ise 180 TL.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM AİS kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

ÖSYM AİS kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla aşağıdaki bağlantıdan veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

ALES BAŞVURU EKRANI

Sınava ilişkin 2019-ALES kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

ALES BAŞVURU KILAVUZU

ALES BAŞVURU ÜCRETİ ÖDEME YERLERİ

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç): Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç): Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç): Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç): Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; İNG Bank'ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç): Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç): Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.): ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre ALES/2, 22 Eylül'de saat 10.15'de yapılacak.

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ÖSYM sınav sonuç takvimine göre 22 Eylül'de yapılacak ALES/2 sonuçları, 17 Ekim 2019 tarihinde ilan edilecek.