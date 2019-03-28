ALES Geç Başvuru Nasıl Yapılır? ALES Geç Başvuru 2019 Tarihi

ALES yani akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı için geç başvuru günü geldi. ÖSYM, ALES geç başvuru yapmak isteyen adayları, özellikle ödeme konusunda uyardı. Peki ALES geç başvuru nasıl yapılır? ALES geç başvuru ödemesi nereden yapılır? Hangi bankalardan yapılacak? Başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...

2019 ALES GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yılın ilk ALES yani akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı, 5 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak. Yıl içinde üç kere yapılan sınavın ilki olan 2019-ALES/1 geç başvuru günü bugün.

Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, geç başvuru süresinin son günü yani 28 Mart Perşembe saat 23.59'da sona erecektir.

ALES GEÇ BAŞVURU ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

ALES GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ : 180,00 TL (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

ALES NEDİR?

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

2019 ALES TAKVİMİ

ALES/1 SINAV TARİHİ : 05 Mayıs 2019

ALES/1 BAŞVURU TARİHLERİ : 05 – 13 Mart 2019

(Ücret ödeme için son gün, 14 Mart 2019)

ALES/2 SINAV TARİHİ : 22 Eylül 2019

ALES/2 BAŞVURU TARİHLERİ : 09 – 17 Temmuz 2019

(Ücret ödeme için son gün, 18 Temmuz 2019)

ALES/3 SINAV TARİHİ : 17 Kasım 2019

ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ : 17 – 25 Eylül 2019

(Ücret ödeme için son gün, 26 Eylül 2019)

SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 150 dakika

SINAV ÜCRETİ : 120,00 TL

ALES/1 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 28 Mart 2019

ALES/2 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 31 Temmuz 2019

ALES/3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 08 Ekim 2019

ALES GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ : 180,00 TL (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)