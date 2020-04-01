ALES ne zaman? ÖSYM sınav takvimi 2020 - YKS, KPSS, YDS, DGS, MSÜ sınavları ne zaman?

ÖSYM, 2020 sınav takviminde değişikliğe gitti. 3 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan ALES sınavı 16 Ağustos tarihine alındı. Buna bağlı olarak ALES/2 sınavının tarihi de değişerek 6 Aralık olarak düzenlendi. 2020 ÖSYM sınav takvimine göre KPSS, YKS, YDS, ALES sınavları ne zaman? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav tarihi ve ÖSYM sınav takvimi hakkında detaylı bilgi haberimizde.

ALES NE ZAMAN?

Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen sınavlar arasına ALES'de girdi. Buna göre:

- 3 Mayıs'ta yapılması planlanan 2020 ALES/1 16 Ağustos'ta

- 20 Eylül'de yapılması planlanan 2020 ALES/2 ise 6 Aralık'ta yapılacak.

ALES GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Sınavın ilk başvuruları 13-23 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Fakat ALES/1 geç başvuru tarihi 1 Temmuz 2020 şeklinde belirlendi.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ

2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı (2020-İSG/1) 7 Ekim

2020-YKS 1. Oturum (TYT): 25 Temmuz 2020

2020-YKS 2. Oturum (AYT): 26 Temmuz 2020

2020-YKS 3. Oturum (YDT): 26 Temmuz 2020

2020-KPSS Lisans (Genel Kültür-Genel Yetenek-Eğitim Bilimleri): 6 Eylül 2020

2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020-DGS Dikey Geçiş Sınavı: 9 Ağustos 2020

2020-MSÜ Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı: 14 Haziran 2020

2020-YÖKDİL/2 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı: 13 Aralık 2020

2020-ALES/1: 16 Ağustos 2020

2020-ALES/2: 6 Aralık 2020

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