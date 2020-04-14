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ALES şartı kalktı mı? Doktora-yüksek lisansta ALES şartı aranmayacak mı? ALES nedir?

YÖK Başkanı Yekta Saraç, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik yapıldığını açıkladı. Yaşana gelişme sonrası doktora-yüksek lisansta ALES şartı aranmayacak mı? ALES şartı kalktı mı? İşte adayların ALES hakkında merak ettikleri soruların yanıtları!

14.04.2020 16:29 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:29
ALES şartı kalktı mı? Doktora-yüksek lisansta ALES şartı aranmayacak mı? ALES nedir?

YÖK Başkanı Yekta Saraç, ALES ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. ALES ile ilgili bir son dakika bilgisi olarak yapılan açıklama sonrası ALES şartı kalktı mı? Doktora-yüksek lisansta ALES şartı aranmayacak mı gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki ALES şartı kalktı mı?

ALES ŞARTI KALKTI MI?

YÖK Başkanı Yekta Saraç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Bugünlerde bilhassa salgına yönelik aldığımız tedbirler kapsamında sürecin asgari mağduriyetlerle yürütülmesine dair çalışmalarımıza ek olarak ülkemizdeki eğitim ve öğretimin niteliğine yönelik de kararlar almaktayız. Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği ile doktora mezunlarımızın yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen ALES'e girme şartı artık aranmayacak.

Bilindiği üzere YÖK olarak son dönemde "YÖK 100/2000 Doktora Projesi" gibi projeler ile doktoralı insan kaynağını artırmaya yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. Bu değişiklik doktoralı insan kaynağındaki niteliğe de katkı sağlayacaktır. Hayırlı olsun…"

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

• > Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

•> Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

•> Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

Etiketler: Gündem, Güncel
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