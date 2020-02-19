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Alessandra Ambrosio, 'Göbeklitepe'de yürüyecek

İSTANBUL'da düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show için dünyanın bilinen en eski yerleşim birimi Göbeklitepe konseptinde podyum hazırlanacak.

19.02.2020 11:27 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:27Alessandra Ambrosio, 'Göbeklitepe'de yürüyecek

İSTANBUL'da düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show için dünyanın bilinen en eski yerleşim birimi konseptinde podyum hazırlanacak. Ürün tanıtımı yapacak mankenler arasında, dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio da yer alacak.

Antalya'da gerçekleştirdikleri moda şovlarıyla dünya moda etkinlikleri arasına adını yazdıran Dosso Dossi Fashion Show, 17 Mart günü Kongre Merkezi'nde düzenlenecek defile için Göbeklitepe'nin birebir kopyası podyum hazırlıyor. Defilenin baş mankeni olan Alessandra Ambrosio ile diğer mankenler, 10 metre yüksekliğindeki podyumda ürünleri tanıtacak. Dünya mirası sit alanı olarak gösterilen Göbeklitepe'nin ve Anadolu'nun tanıtımı için hazırlık yaptıklarını anlatan Dosso Dossi yönetimi, defileyi yurt içi ve yurt dışından yüzlerce basın mensubunun takip edeceğini söyledi. Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, gerçekleşecek şov ile dünyanın ilgisini Anadolu'ya çekmek istediklerini, insanlık tarihinde bir dönüm noktası olan Göbeklitepe'nin modayla da anılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Hikmet Eraslan, "Göbeklitepe konseptini Türkiye'nin tanıtımı adına seçtik. Dünya çapında bir şov olacak. Göbeklitepe'nin gizemini moda ile birleştirerek farklı bir açıdan gündem yaratacağız" dedi.



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Kaynak: DHA

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