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Alessandra Ambrosio'ya Türk güzeller eşlik edecek

TÜRKİYE'nin en büyük moda şovu Dosso Dossi Fashion Show, 17 Mart'ta top model Alessandra Ambrosio'nun katılacağı defileyle gerçekleşecek.

10.03.2020 11:25 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:26
Alessandra Ambrosio'ya Türk güzeller eşlik edecek

TÜRKİYE'nin en büyük moda şovu Dosso Dossi Fashion Show, 17 Mart'ta top model Alessandra Ambrosio'nun katılacağı defileyle gerçekleşecek. 'Dijital art' tekniğiyle ve Göbeklitepe konseptiyle hazırlanan podyumda yürüyecek Ambrosio'ya, tescilli Türk güzeller de eşlik edecek.

17 Mart günü İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek moda şovunun koreografisini Yasin Soy hazırladı. Şovda, Alessandra Ambrosio ile birlikte Özge Ulusoy, Miss Turkey güzelleri Şevval Şahin, Pınar Tartan, Buse İskenderoğlu, Ecem Çırpan ve Büşra Turan da podyuma çıkacak. Dosso Dossi Fashion Show, insanlık tarihinde bir dönüm noktası olan Göbeklitepe'nin modayla anılması için tasarlanan konseptiyle de ilgi çekecek. 2020 ilkbahar-yaz kreasyonlarının sunulacağı defilede Alessandra Ambrosio dört kostüm giyecek. Ambrosio ve Türk güzeller, finalde Türkiye 'nin en önemli moda tasarımcılarından Özlem Süer imzası ile hazırlanan Göbeklitepe özel tasarımlarını sunacak.


Kaynak: DHA

Etiketler : Alessandra Ambrosio, Türkiye, Magazin
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