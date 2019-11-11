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Alet çantasında para var sanıp çalmaya çalıştılar

İzmir'de ATM cihazlarının bakımını yapan kişinin kullandığı otomobildeki alet çantasında para olduğunu sanarak çalan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

11.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:52Alet çantasında para var sanıp çalmaya çalıştılar
'de ATM cihazlarının bakımını yapan kişinin kullandığı otomobildeki alet çantasında para olduğunu sanarak çalan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Mustafa Caddesi üzerinde ATM'lerin bakım ve tamirini yapan Ömür Uslucan'ın (40) yanında taşıdığı çantada para olduğunu düşünen zanlılar, bu kişiyi takip etmeye başladı.
Uslucan'ın bir lokantada yemek yediği sırada park halindeki otomobilinin camını kırarak çantayı alan şüpheliler, sahte plakalı otomobille kaçmaya başladı.
Bu sırada 35 ADJ 054 plakalı hafif ticari araca çarpan otomobilden çıkan 3 şüpheli, taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.
Zanlılar içi tamir araç gereçleriyle dolu çantayı ise kaza yaptıkları otomobilde bıraktı.
Trafik kazası ve sonrasında yaya olarak kaçış anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan zanlıların yakalanması na yönelik çalışmalar sürüyor.

Kemalpaşa, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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