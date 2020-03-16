Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Alev alan araç içerisinde feci şekilde can verdi - Haberler

Alev alan araç içerisinde feci şekilde can verdi

Alev alan araç içerisinde feci şekilde can verdi Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde duble yolda beton miksere çarpan araç alev topuna döndü.

16.03.2020 12:51 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:52
Alev alan araç içerisinde feci şekilde can verdi
SAKARYA - Sakarya 'nın Adapazarı ilçesinde duble yolda beton miksere çarpan araç alev topuna döndü. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde Adapazarı- Korucuk duble yolu Sebahattin Zaim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden Korucuk istikametinde doğru seyir halinde olan Mesut Filiz idaresindeki 54 BF 139 plakalı araç, Camili Mahallesi mevkiinde plakası henüz öğrenilemeyen bir beton mikserine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yanmaya başlayan araç kısa sürede alev topuna döndü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürülürken, araç sürücüsü Filiz ise sıkıştığı yerde yanarak hayatını kaybetti. Sürücünün cansız bedeni polis ve savcı tarafından yapılan inceleme sonrasında sıkıştığı yerden çıkartılarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Alev alan araç içerisinde feci şekilde can verdi

Kaynak: İHA

Etiketler : Adapazarı, Korucuk, Sakarya, 3. Sayfa

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi Haberler
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil Haberler
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı Haberler
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Haberler
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Haberler
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir Haberler
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı Haberler
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi Haberler
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi