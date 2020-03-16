Alev alan araç içerisinde feci şekilde can verdi
Alev alan araç içerisinde feci şekilde can verdi Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde duble yolda beton miksere çarpan araç alev topuna döndü.
16.03.2020 12:51 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:52
Alev alan araç içerisinde feci şekilde can verdi
SAKARYA - Sakarya 'nın Adapazarı ilçesinde duble yolda beton miksere çarpan araç alev topuna döndü. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti. Olay, gece saatlerinde Adapazarı- Korucuk duble yolu Sebahattin Zaim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden Korucuk istikametinde doğru seyir halinde olan Mesut Filiz idaresindeki 54 BF 139 plakalı araç, Camili Mahallesi mevkiinde plakası henüz öğrenilemeyen bir beton mikserine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yanmaya başlayan araç kısa sürede alev topuna döndü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerince yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürülürken, araç sürücüsü Filiz ise sıkıştığı yerde yanarak hayatını kaybetti. Sürücünün cansız bedeni polis ve savcı tarafından yapılan inceleme sonrasında sıkıştığı yerden çıkartılarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
SAKARYA - Sakarya 'nın Adapazarı ilçesinde duble yolda beton miksere çarpan araç alev topuna döndü. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti. Olay, gece saatlerinde Adapazarı- Korucuk duble yolu Sebahattin Zaim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden Korucuk istikametinde doğru seyir halinde olan Mesut Filiz idaresindeki 54 BF 139 plakalı araç, Camili Mahallesi mevkiinde plakası henüz öğrenilemeyen bir beton mikserine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yanmaya başlayan araç kısa sürede alev topuna döndü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerince yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürülürken, araç sürücüsü Filiz ise sıkıştığı yerde yanarak hayatını kaybetti. Sürücünün cansız bedeni polis ve savcı tarafından yapılan inceleme sonrasında sıkıştığı yerden çıkartılarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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