Alev alan araç içerisinde sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde duble yolda beton mikserine çarpan araç alev topuna döndü.
16.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:46
Sakarya 'nın Adapazarı ilçesinde duble yolda beton mikserine çarpan araç alev topuna döndü. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde Adapazarı- Korucuk duble yolu Sebahattin Zaim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden Korucuk istikametinde doğru seyir halinde olan Mesut Filiz (34) idaresindeki 54 BF 139 plakalı araç, Camili Mahallesi mevki'inde plakası henüz öğrenilemeyen bir beton mikserine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yanmaya başlayan araç kısa sürede alev topuna döndü. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürülürken, araç sürücüsü Filiz ise sıkıştığı yerde yanarak hayatını kaybetti. Sürücünün cansız bedeni polis ve savcı tarafından yapılan inceleme sonrasında sıkıştığı yerden çıkartılarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Olay, gece saatlerinde Adapazarı- Korucuk duble yolu Sebahattin Zaim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden Korucuk istikametinde doğru seyir halinde olan Mesut Filiz (34) idaresindeki 54 BF 139 plakalı araç, Camili Mahallesi mevki'inde plakası henüz öğrenilemeyen bir beton mikserine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yanmaya başlayan araç kısa sürede alev topuna döndü. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürülürken, araç sürücüsü Filiz ise sıkıştığı yerde yanarak hayatını kaybetti. Sürücünün cansız bedeni polis ve savcı tarafından yapılan inceleme sonrasında sıkıştığı yerden çıkartılarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Kaynak: İHA
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