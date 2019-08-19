Haberler» 3. Sayfa» Haber

Alev alan aracı itfaiye anında söndürdü

Alev alan aracı itfaiye anında söndürdüBİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen olayda, park halindeki otomobil alev alev yandı.

19.08.2019 15:22
Alev alan aracı itfaiye anında söndürdü
Alev alan aracı itfaiye anında söndürdü
BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen olayda, park halindeki otomobil alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi Devlet Hastanesi yakınlarında park halinde bulunan 43 RR 739 plakalı otomobil, araç sahibinin çalıştırmaya çalıştığı esnada bir anda alev aldı. Durumun hemen haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale edilerek daha fazla büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrasında otomobilin motor kısmı tamamen yanarken araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ile alakalı soruşturma başlatıldı.
Alev alan aracı itfaiye anında söndürdü

Bozüyük, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:04   Kırklareli'de yasa dışı göç operasyonu
17:04   Elazığ'da 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi
17:03   Kağıthane'de bir inşaat firmasından pes dedirten yıkım
17:01   Bsikletliler, kafa kafaya çarpıştı
17:01   Psikolojik tedavi gören şahıs belediye personelini 4 yerinden bıçakladı
17:00   Muğla'daki yangınlarda sabotaj ihtimali
16:58   'Beni çöpe atın' yazılı notla ölü bulunan turistin komşuları şokta