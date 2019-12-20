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Alev alan araçta bulunan yaralılardan biri hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu alev alan araçta bulanan 2 kişiden biri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

20.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:13 Alev alan araçta bulunan yaralılardan biri hayatını kaybetti
'nin ilçesinde kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu alev alan araçta bulanan 2 kişiden biri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, öğle saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 karayolu Tatlıkuyu mevki'inde meydana geldi. Murat Ö. (66) idaresindeki 54 EH 907 plakalı otomobil, Burak K. yönetimindeki 41 ADH 129 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile Murat Ö. (66) idaresindeki 54 EH 907 plakalı araçta yangın çıktı. Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Murat Ö. ve yanında bulunan Aliye Ö. Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat Ö. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada kamyon sürücüsü yara almadan kurtulurken, diğer yaralı Aliye Ö.'nün de ağır yaralı olduğu öğrenildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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