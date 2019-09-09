Haberler» 3. Sayfa» Haber

Alev alan çamaşır makinesi paniğe neden oldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde birden alev alan çamaşır makinesi paniğe neden oldu.

09.09.2019 16:39 Alev alan çamaşır makinesi paniğe neden oldu
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde birden alev alan çamaşır makinesi paniğe neden oldu.

Olay, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi 960. Sokak'ta bir apartmanın 2. katında meydana geldi. İsmet Türk'ün yaşadığı dairede çamaşır makinesi çalıştığı sırada birden alev aldı. Yangına ilk müdahaleyi yapan ev sahibi, ardından durumu Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek evde duman tahliyesi yaptılar. Yangın kısa süreli paniğe neden oldu. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:36   AK Parti'den hizmet açıklaması
18:33   Kontrolden çıkan otomobil 20 metre yükseklikten yola uçtu
18:32   Milli sporcu tarafından bıçaklanan Özdemir toprağa verildi
18:32   Hırsızı ayakkabısı yakalattı
18:15   Manisa'da 23 kilo esrar ele geçirildi
18:15   Traktörün altında kalan köy muhtarı hayatını kaybetti
18:08   Kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti