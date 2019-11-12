Haberler » 3. Sayfa » Alev alan halk otobüsü şoförünün zamanında müdahalesi ile söndürüldü - Haber

Alev alan halk otobüsü şoförünün zamanında müdahalesi ile söndürüldü

Alev alan halk otobüsü şoförünün zamanında müdahalesi ile söndürüldü Bursa'da belediye otobüsü alev alev yandıBURSA - Bursa'da içerisinde yolcuların bulunan halk otobüsü motor bölümünden henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde alev aldı.

12.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:54
Alev alan halk otobüsü şoförünün zamanında müdahalesi ile söndürüldü
'da belediye otobüsü alev alev yandı
BURSA - Bursa'da içerisinde yolcuların bulunan halk otobüsü motor bölümünden henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde alev aldı. Otobüs şoförünün zamanında müdahalesi ile yangın otobüsün tamamına sıçramadan söndürüldü.
Osmangazi'ye bağlı Armutköy'den Çekirge Devlet Hastanesine yolcu taşıyan 16 JBK 64 plakalı yolcu otobüsü, İnönü Caddesinde birden stop etti. İçinde yolcuların bulunduğu otobüsün neden stop ettiğine bakmak için aşağı inen otobüs şoförü Ferhat Alataş, motor kısmının alev aldığını gördü. Hemen vakit kaybetmeden otobüste bulunan yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Otobüs şoförünün soğuk kanlı müdahalesiyle birlikte yangın içindeki yolcular zarar görmeden söndürüldü. Yangını görenler tarafından olay yerine gönderilen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri otobüste soğutma yaptı. Soğukkanlı tavırlarıyla yolcuların zarar görmemesini ve otobüsün yanmasını önleyen Ferhat Alataş, herkesin takdirini kazandı.
Armutköy'den Çekirge Devlet Hastanesine yolcu taşıdığını ifade eden şoför Ferhat Alataş, "İnönü Caddesine geldiğim esnada araç stop etti. Sağa yanaştım, araçta bir sıkıntı var mı diye bakmak için indim. Aracın yandığını fark ettim. Aracın içinde yolcular da vardı. Hemen onları indirip müdahale ederek yangını söndürdüm. Çok şükür kimseye bir şey yok" dedi.
Alev alan halk otobüsü şoförünün zamanında müdahalesi ile söndürüldü

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:43 Çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti
17:48 Gaziantep'te silahlı kavga: 1 yaralı
17:40 Hırsızlık şebekesi çökertildi
17:38 Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs, kendi imkanı ile hastaneye gitti
17:37 Vali zeytin hasadı yaptı
10:49 17 yaşındaki kıza çıplak fotoğraflarla şantaj yapan şahıs, polis tarafından yakalandı
10:32 Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: Pişman değilim
00:08 Önce darp etti, sonra arabasına zarar verdi! Kadınların yol verme kavgası karakolda bitti
23:02 Eşinin yüzünü naylon poşet eritip yakan işkenceci koca tutuklandı
20:02 Malatya'da bir çift, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 17:55:20