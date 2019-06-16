16.06.2019 09:00
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Alev alan lokanta yanındaki büfeyi de tutuşturdu

Ankara'nın Altındağ İlçesinde yanan esnaf lokantasının alevleri bitişiğinde bulunan büfeyi de tutuşturdu.

Ankara'nın Altındağ İlçesinde yanan esnaf lokantasının alevleri bitişiğinde bulunan büfeyi de tutuşturdu. Olay, sabah saat 05.00 sularında Ankara'nın Altındağ İlçesi Anafartalar Mahallesi Eşdost Sokak üzerinde bulunan bir esnaf lokantasında meydana geldi. İddiaya göre lokantanın bacasında biriken yağın tutuşması üzerine çıkan yangını çevredeki vatandaşlar fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, lokantanın bitişiğindeki büfeye de sıçradı. İtfaiye erleri, alevlere, yaklaşık 15 dakikalık bir çalışma sonucu büfenin kepenklerini ve camlarını kırarak müdahale edebildi. Daha sonra lokantanın çatısının da tutuşması itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Kısa sürede alevleri kontrol altına alan itfaiye personeli, yangının sönmesinin ardından soğutma çalışması yaptı. Yangından dolayı lokanta kullanılamaz hale gelirken, büfede ise maddi hasar meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı olayı, çevredeki vatandaşlar panik içerisinde takip etti. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.
(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)Alev alan lokanta yanındaki büfeyi de tutuşturdu
Kaynak: İHA
Altındağ, Ankara, Güncel

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