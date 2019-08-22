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Alev alan LPG'li otomobil mahalle sakinlerini korkuttu

Tokat'ta alevlere teslim olan LPG'li otomobil patlama riskine karşı mahallede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

22.08.2019 11:19 Alev alan LPG'li otomobil mahalle sakinlerini korkuttu
Tokat'ta alevlere teslim olan LPG'li otomobil patlama riskine karşı mahallede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre; Perakende Mahallesinde park halinde olan Y.D.'ye ait 60 BU 961 plakalı otomobil alev aldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Alevlerin yükseldiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansırken, mahalle sakinlerinin de korku dolu anlar yaşadığı görüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yaptıkları incelemede yangının elektrik kontağından çıktığını tespit etti. - TOKAT

İtfaiye, Tokat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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