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Alev alan öğrenci servisi bomba gibi patladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, seyir halindeyken alev alan öğrenci servisi bomba gibi patladı.

19.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:00 Alev alan öğrenci servisi bomba gibi patladı
Aydın'ın ilçesinde, seyir halindeyken alev alan öğrenci servisi bomba gibi patladı. Şoförün yangını fark edip öğrencileri tahliye etmesi faciayı önledi.
Edinilen bilgiye göre; Efeler ilçesi İstasyon Bulvarı'nda seyir halinde olan servis midibüsü, elektrik aksamında meydana gelen arazı nedeniyle alev aldı. Araçtan dumanlar yükselmeye başladığını gören şoför, öğrencileri tahliye etti. Olayın verilmesi üzerine bölgeye intihal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başlayacağı sırada araçta büyük bir patlama yaşandı. Patlama nedeniyle, aracın kırılan camları çevreye saçıldı.
(İHA)

Efeler, Güncel

Kaynak: İHA

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