Alev Alan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Kaynak: DHA

BURSA'da seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı. Yangını fark eden sürücü otomobili durdurup kendini dışarı attı. Otomobil saniyeler içerisinde alev topuna döndü. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yakın Çevre Yolu'nda Otosansit Mevkisinde öğle saatlerinde meydana geldi. Ankara'dan Bursa istikametine giden C.B. yönetimindeki 16 LAM 55 plakalı otomobil hareket halindeyken bilinmeyen nedenle motor bölümünden alev aldı. Sürücü C.B., çıkan dumanı fark edince, otomobii durdurarak kendini dışarı attı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken aracın LPG'li olması nedeni ile polis ekipleri olası bir patlamaya karşı çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Araç kullanılmaz hale gelirken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.