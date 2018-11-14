Alev Alan Otomobil Nedeniyle Trafik Durdu, Kaza Oldu

Giresun
'un Eynesil
ilçesinde Karadeniz
Sahil Yolunda hareket halindeyken alev alan otomobil durdu. Yavaşlayan trafikte ise bir kamyon, bir diğer otomobile çarptı.
Edinilen bilgilere göre, Eynesil Tüneli Beşikdüzü
çıkışında seyir halindeki bir otomobil motor kısmından alev aldı. Aracın alev almasıyla Karadeniz Sahil Yolunda trafik durdu. Bu anlarda ise hızını almayan kamyon, duran bir başka otomobile arkadan çarptı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, alev alan otomobil ise Eynesil Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)
Karadeniz,Eynesil
14 Kasım 2018 Çarşamba 08:31