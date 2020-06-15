Alev alan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı (2)

İzmir'de bariyerlere çarparak alev alan otomobildeki iki kişi yaşamını yitirdi, araçtan çıkmayı başaran biri çocuk 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

15.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:45
İzmir'de bariyerlere çarparak alev alan otomobildeki iki kişi yaşamını yitirdi, araçtan çıkmayı başaran biri çocuk 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
İzmir-Çeşme otoyolunda İzmir yönüne giden 35 AH 256 plakalı otomobil, Alaçatı gişeleri yakınında bariyerlere çarparak alev aldı.
Otomobilden sıçrayan alevler, yol kenarındaki otların tutuşmasına neden oldu. Yanan araçtan biri çocuk biri kadın iki kişi çıkmayı başardı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı helikopterlerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.
Araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran Özden ve küçük yaştaki Kayra Karamuk, ilk müdahalelerinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Çeşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Vücutlarında yanıklar olduğu öğrenilen çocuk ve kadın, ambulans helikopterle Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Araçta yapılan incelemede kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişinin cesedi bulundu. Cenazeler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi Alev alan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı (2)

Kaynak: AA

Etiketler: İzmir, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı Haber
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Yeni Zelanda’da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti Haber
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada! Haber
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada!
Antalya’da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor Haber
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter’dan tepki yağdı Haber
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı
Haberler››Güncel››Alev alan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı (2) - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:41: flaş//3 - Haber 16:41: Başkan Bozkurt Jandarma Teşkilatının 181. yıl dönümünü kutladı - Haber 16:41: Vali Varol Suluova ilçesine veda ziyaretinde bulundu - Haber 16:40: flaş//2 - Haber 16:39: Son dakika haberi! Nikah salonları çiftlerin mutlu günlerine tanıklık etmeye başladı - Haber 16:22: Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı - Magazin 15:59: Kara bulutların sardığı Arnavutköy, gündüz vakti geceyi yaşadı - Haber 15:49: Tunceli'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 39'a yükseldi - Haber 15:34: Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı - Haber 16:01: Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor - Magazin