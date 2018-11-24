Alev Alan Otomobildeki Sürücü Yaşamını Yitirdi

İzmir
'de yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 35 KYV 29 plakalı otomobil, İzmir- Manisa
kara yolunun 1'inci kilometresinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Araçta bulunan sürücü hayatını kaybetti. Polis
ekipleri, yaptıkları incelemede sürücünün Aktürk Arslan (33) olduğunu belirledi.
Olay yerindeki incelemenin ardından Arslan'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Manisa,İzmir
24 Kasım 2018 Cumartesi 21:30