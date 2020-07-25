Alev alan otomobilden canını zor kurtardı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde önünde seyreden aracın ani fren yapması sonrası arkasından seyreden araç hızını alamayınca kaza yaşandı. Kazada araç alev aldı. Sürücü son anda araçtan inerek yara olaydan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Alaplı-Akcakoca yolu mevkisinde yaşandı. 34 SD 1201 plakalı otomobil sürücü İstanbul istikametine seyrederken, iddialara göre radar aracını fark edince aniden fren yaptı. Bu sırada arkadan seyreden 67 SC 321 plakalı otomobil hızını alamayınca ani fren yapan araca çarptı. Sürücünün yara almadan araçtan inmesinden kısa bir süre sonra otomobil alev aldı. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen araca müdahale etmek için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan müdahale ile kontrol altına alınan alevler, söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Olay anını anlatan Semih Sinan, "Golf marka otomobil önümde ani fren yapıyor ve solda radar varmış ve radardaki memur beni görünce panik yaptı. Ani frene dokununca bende frene bastım ama vurdum. Bende herhangi bir şey yok, araba tutuşunca el freni çektim emniyette kemerim takılıydı, zaten o olmasaydı öne doğru fırlardım. Araba tutuşunca kapıyı açtım ve çıktım" dedi.

Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından araç çekici yardımı ile kaldırıldı. Yaşanan olay sebebi ile trafiğe kapanan karayolu Akçakoca istikametinde yoğunluk oluşurken, aracın kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK