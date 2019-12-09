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Alev alan talaş dolu tenekeyi balkondan attı, otomobil yandı

KARABÜK'te 2 katlı evde yaşayan Hacer A., talaşla mazotu karıştırarak sobayı yakmak istediği sırada teneke alev aldı.

09.12.2019 10:09 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:09Alev alan talaş dolu tenekeyi balkondan attı, otomobil yandı

KARABÜK'te 2 katlı evde yaşayan Hacer A., talaşla mazotu karıştırarak sobayı yakmak istediği sırada teneke alev aldı. Hacer A.'nın  alev alan tenekeyi balkondan atmasıyla park halinde bulunan otomobil yanarak hasar gördü.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Musgen Sokak'ta meydana geldi. Hacer A., evinde sobayı yakmak için hazırladığı mazotla karışık talaşın bulunduğu tenekeyi sobaya dökmek isterken tenekenin içindeki talaş bir anda alev aldı. Panikleyen Hacer A., alevli tenekeyi balkondan aşağıya attı. Tenekenin isabet ettiği park halindeki otomobil alev aldı. Çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın daha fazla büyümeden vatandaşlar tarafından söndürüldü ancak otomobilin kaportasında hasar oluştu. Otomobil sürücüsü Özkan Çaylı, Hacer A.'dan şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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Kaynak: DHA

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