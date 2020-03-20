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Alev alan tırı küle dönmekten itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

20.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:01
Alev alan tırı küle dönmekten itfaiye ekipleri kurtardı
Kocaeli 'nin Gölcük ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D-130 Karayolu Halıdere mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Budak idaresindeki ambalajlı su yüklü 10 ED 911 plakalı tır, Karamürsel istikametinde seyir halindeyken bir anda, aracın dorsesinin tekerlek kısmından alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden Budak durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, tırın dorsesinde büyük ölçüde hasar oluştu. Ekiplerin söndürme çalışmaları sonrasında tır yoldan kaldırıldı. Yangın nedeniyle trafiğe kapanan yol, tırın kaldırılması ile tekrar açıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kocaeli, İtfaiye, Gölcük, 3. Sayfa

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