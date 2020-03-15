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Alev alev yanan 4 katlı ahşap bina küle döndü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2 katı restoran olarak kullanılan 4 katlı ahşap binada çıkan yangın yaklaşık 2 saatte söndürülebildi.

15.03.2020 16:45 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:45
Alev alev yanan 4 katlı ahşap bina küle döndü
Kocaeli 'nin Kartepe ilçesinde 2 katı restoran olarak kullanılan 4 katlı ahşap binada çıkan yangın yaklaşık 2 saatte söndürülebildi. Çıkan yangında bina kullanılmaz hale geldi.
Olay, saat 14.30 sıralarında Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi Alabalık Sokak üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan ilk iki katı restoran olarak kullanılan 4 katlı ahşap binada henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede çıkan yangın tüm binayı sararken, olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
YANGIN 2 SAATTE SÖNDÜRÜLEBİLDİ
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler, yaklaşık 2 saatte söndürülürken, iş yeri sahipleri ise küle dönen binayı çaresizlikle izledi. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, ahşap bina küle döndü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
(Murat Kanber/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Kartepe, Kocaeli, Güncel

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