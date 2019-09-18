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Alev alev yanan araç hurdaya döndü

Alev alev yanan araç hurdaya döndüKAYSERİ - Kayseri'de cayır cayır yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

18.09.2019 10:48
Alev alev yanan araç hurdaya döndü
KAYSERİ - Kayseri'de cayır cayır yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Hasan Şahan Mahallesi'nde gece meydana gelen olayda, park halindeki bir araçta yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verirken, alevler otomobili tamamen sardı. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, otomobil hurdaya döndü.
Aracının yanışı sırasında gözyaşlarına boğulan otomobilin sahibi ise çevredeki vatandaşlar tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Yetkililer, yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.
Alev alev yanan araç hurdaya döndü

Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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