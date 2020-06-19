Alev alev yanan aracı belediye temizlik ekipleri söndürdü

Pendik'te park halindeki bir otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Alev alev yanan aracı belediye temizlik ekipleri söndürdü
19.06.2020 09:40 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:10
Pendik'te park halindeki bir otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yanan araca o esnada caddeden geçen Pendik Belediyesi temizlik ekipleri müdahale ederek, alevleri söndürdü.

Sülüntepe Mahallesi, Mevlana Caddesi'nde park halinde olan otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alev topuna dönen araca, o esnada caddeden geçen Pendik Belediyesi temizlik ekipleri itfaiyenin olmadığını fark edince su tankerleri ile müdahale etmeye başladı. Ekipler, itfaiye gelmeden alevleri söndürmeyi başardı. Otomobildeki yangın söndürüldükten sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.

Olayı gören Bayram Okşit, "Sabah işe gelirken aracın yandığını gördük. İtfaiyeye haber verdik. İtfaiye gelene kadar belediyemizin ekipleri sağ olsunlar aracı söndürdüler. Son müdahaleyi yine itfaiyemiz yaptı onlardan da Allah razı olsun, belediyemizden de Allah razı olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Pendik, 3. Sayfa, Haber

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