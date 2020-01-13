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Alev alev yanan çatıyı söndürmek için itfaiye seferber oldu

Pendik'te 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

13.01.2020 22:27 | Son Güncelleme: 13.01.2020 22:32Alev alev yanan çatıyı söndürmek için itfaiye seferber oldu
'te 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Pendik ilçesi Mahallesi Kaşif Sokak'ta 3 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri apartmandaki vatandaşları tahliye ederek, yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken, sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi.

Polis, yangının nedenini tespit etmek amacıyla inceleme başlattı. - İSTANBUL

Orhangazi, İtfaiye, Pendik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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