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Alev alev yanan dükkan küle döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dönerci dükkanı alev alev yanıp kül oldu.

05.04.2020 13:48 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:49
Alev alev yanan dükkan küle döndü
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde dönerci dükkanı alev alev yanıp kül oldu.

Bahçelievler Mahallesi Barlar Sokağı girişinde ki bir işyerinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Dönerci ve fırın olarak faaliyet gösteren işletmede başlayarak hızla büyüyen yangın, işletmenin yanında bulunan ve depo olarak kullanılan binayı da bir anda sardı. Yangını fark eden vatandaşlar ve çevre sakinleri, kovalara doldurdukları sularla yangını söndürmeye çalıştı. Vatandaşlar bir yandan da itfaiyeden yardım istedi. Korona virüs sebebiyle bir süre önce faaliyeti durdurulan işyerinin sahiplerinin, memleketleri Hatay'a gittikleri öğrenildi. Olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bahçelievler Mahallesi, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa
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