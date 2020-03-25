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Alev alev yanan otomobil sürücüsü feci şekilde öldü

Alev alev yanan otomobil sürücüsü feci şekilde öldü Taklalar atan otomobil alev aldı: 1 ölü Şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi Denizli'de kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak şarampole yuvarlandı.

25.03.2020 22:55 | Son Güncelleme: 25.03.2020 22:57
Alev alev yanan otomobil sürücüsü feci şekilde öldü
Taklalar atan otomobil alev aldı: 1 ölü
Şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi
DENİZLİ - Denizli'de kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Otomobil alev alırken, kazada sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Tavas ilçesi Akyar Mahallesi'nde Cengiz Matpan idaresindeki 20 FZ 616 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Taklalar atarak yuvarlanan otomobil bir anda alev topuna döndü. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin sardığı otomobili hızlı bir müdahale sonucu söndürebildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından Matpan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı incelemesinin ardından alevler içinde can veren Matpan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.
(FP-GC-ÖZ-Y) Alev alev yanan otomobil sürücüsü feci şekilde öldü

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa

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Alev alev yanan otomobil sürücüsü feci şekilde öldü

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