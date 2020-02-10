Alev almış bir Neil Robertson'ın portresi

Neil Robertson’ın, tarihin Britanyalı olmayan en iyi snooker oyuncusu olduğu tezine pek kimsenin itirazı olmayacaktır. Avustralyalı, son üç haftada yakaladığı form düzeyiyle, şu an oyunun en formda ismi hâline geldi.



29 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında Avusturya’da düzenlenen Avrupa Masters’a katılan Robertson, pek zorlanmadan finale çıkmış ve finalde Zhou Yuelong’u deyim yerindeyse süpürmüştü. Rakibine bir frame bile vermeden maçı 9-0 kazanarak kariyerinin 17. sıralama turnuvasını kazandı.



Sonraki hafta lokasyon Avusturya’nın kuzeyi, Almanya’nın başkanti Berlin’di. Almanya Masters’ta finale dek gelen Ropbertson’ın rakibi bu sefer çok daha dişliydi: Dünya bir numarası ve son dünya şampiyonu Judd Trump. Robertson, finalde Trump’a 9-6 mağlup olmaktan kurtulamadı ve kariyerinin 28. sıralama turnuvası finalinden yenik ayrıldı.



Geride bıraktığımız haftada ise turnuva çok daha zorluydu: Son bir yılda en fazla puan kazanmış 32 oyuncunun katıldığı World Grand Prix.



İlk turda Michael Holt’u 4-3 ile geçen Neil, ikinci turda 2018 dünya şampiyonu Mark Williams’a frame vermeden kazandı. Çeyrek finalde Joe Perry’yi 5-1’le, yarı finalde Kyren Wilson’ı 6-4’le mağlup etti. Finalde ise rakip, 2010 Dünya Şampiyonası Finali’nde mağlup ettiği Greame Dott’tı.



19 frame üzerinden oynanan final maçında 10 frame kazanan oyuncu şampiyon olacaktı. Neil, finalde 9-5’i gördü. Şampiyonluğa oldukça yaklaştı fakat Dott kolay pes etmedi. 2006 dünya şampiyonu Dott, her ne kadar üç frame üst üste kazanıp skoru 9-8’e getirse de Neil, mental olarak geri adım atmadı ve 18. frame’i kazanarak bu turnuvada ilk kez şampiyon oldu.



Kısacası Neil, son üç turnuvada üç kez final oynadı ve iki şampiyonluk elde etti. Avustralyalı, bu sezon önceki sekiz sıralama turnuvasının altısına katılmış ve bunların hiçbirinde çeyrek final dahi görememişti. Davet turnavalarına bakacak olursak, Şangay Masters’ta yarı finale yükselmiş ve Şampiyonlar Şampiyonu turnuvasını kazanmıştı.



Yarın (11 Şubat 2020) 38 yaşına girecek Robertson, dün akşamki finalde beş adet yüzlük seri yaparak kariyerindeki yüzlük seri sayısını 699’a yükseltti ve tarihin en çok yüzlük seri yapan üçüncü oyuncusu olma yolunda önemli bir adım attı.



Tarihin en çok yüzlük seri yapan beş ismi şu şekilde:







1060 - Ronnie O’Sullivan

782 - John Higgins

775 - Stephen Hendry

699 - Neil Robertson

686 - Judd Trump







Snooker’da sezon hız kesmiyor. World Grand Prix’nin hemen ardından, sezonun dördüncü ve son Home Nations turnuvası Galler Açık bugün start alıyor. Galler Açık’ı bugün saat 13:00’ten itibaren hafta boyunca Eurosport ekranında izleyebilirsiniz.

Kaynak: EuroSport.com