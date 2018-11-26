26 Kasım 2018, 17:14
»»

Alev Karslı ile Makyaj Çantalarımızı Değiştirdik ??

Bu videoda MAC'te Senior Makeup Artist olan Alev Karslı ile beraber makyaj çantalarımızı değiştirerek makyaj yaptık. Gerçekten çok sevdiğim, kendisinden birçok şey öğrendiğim biriyle böyle bir video çekmek eğlenceliydi.

Bu videoda MAC'te Senior Makeup Artist olan Alev Karslı ile beraber makyaj çantalarımızı değiştirerek makyaj yaptık. Gerçekten çok sevdiğim, kendisinden birçok şey öğrendiğim biriyle böyle bir video çekmek eğlenceliydi. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. ??

Kasım sonuna kadar MAC online ve MAC mağazalarındaki 250 TL ve üzeri alışverilerinizde "duyguozaslan" kodunu kullanırsanız Costa Chic ruj hediye!

Alev'in Instagramı?? https://www.instagram.com/alevkarsli

Her pazartesi, çarşamba ve cuma video yüklüyorum. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve zile ?? tıklamayı unutmayın ?? http://bit.ly/Duygu

Aksesuar ve hazır giyim markam DOistanbul??http://www.doistanbul.co
26 Kasım 2018 Pazartesi 17:14