Alev Kuleleri'nde "Biz birlikte güçlüyüz" mesajı
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ünlü yapısı ve mimari sembollerinden Alev Kuleleri, yeni tip koronavirüse karşı mücadele mesajlarıyla ışıklandırıldı.
28.03.2020 23:26 | Son Güncelleme: 28.03.2020 23:28
Azerbaycan 'ın başkenti Bakü 'nün ünlü yapısı ve mimari sembollerinden Alev Kuleleri, yeni tip koronavirüse karşı mücadele mesajlarıyla ışıklandırıldı.
Alev Kulelerinde "Evde kal Azerbaycan", "Azerbaycan doktorlarına aşk olsun" sözleri ile Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bugün bir hastane açılışında koronavirüsle mücadele konusunda seslendirdiği "Biz birlikte güçlüyüz" ifadeleri yer aldı.
Alev Kulelerinde "Evde kal Azerbaycan", "Azerbaycan doktorlarına aşk olsun" sözleri ile Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bugün bir hastane açılışında koronavirüsle mücadele konusunda seslendirdiği "Biz birlikte güçlüyüz" ifadeleri yer aldı.
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Kaynak: AA
Etiketler: İlham Aliyev, Azerbaycan, Bakü, Güncel