"Alev savaşçıları"nın zorlu eğitimi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde arazöz ve yangın söndürme ekiplerinin iş başı eğitimleri zorlu geçiyor.

08.06.2020 19:11 | Son Güncelleme: 08.06.2020 19:20
Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde arazöz ve yangın söndürme ekiplerinin iş başı eğitimleri zorlu geçiyor.
Marmaris Orman İşletme Müdürlüğünde arazöz ve yangın söndürme ekiplerinin iş başı eğitimleri Hisarönü Mahallesi, Değirmenyanı Yangın İlk Müdahale Ekibi'nde gerçekleştirildi.
Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan eğitimlerde bugüne kadar 3 orman işletme müdürlüğünde görev yapan arazöz ve yangın söndürme ekipleri eğitimden geçirildi.
Eğitimlere Aydın ve Muğla'daki 9 işletme müdürlüğünde daha devam edilecek.
Eğitimlerde ekip ruhunun oluşturulması, hızlı ve etkin müdahale amacıyla ekipler arasında hortum serme ve en erken su verme yarışması yapıldı. 300 metre hortumu en erken seren ve suyu arazözden hortum ucuna en kısa sürede veren ekipler ödüllendirildi.
Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, yangın söndürme çalışmalarında direkt görev yapan işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve yangın söndürme işçilerine yaptığı konuşmada, orman yangınlarıyla mücadelenin ve verilen eğitimlerin önemine değinerek, yangınlara bilinçli ve hazır olmanın asli görevleri olduğunu söyledi.
Eğitimlerin hem teorik hem de uygulamalı verildiğini aktaran Yaprak, "Muğla Orman Bölge Müdürlüğümüz hem kara hem de hava güçleriyle orman yangınlarına hazır. Geçmişten gelen tecrübesiyle eğitimli bir şekilde hazır olarak ormanları korumaya, büyütmeye ve çoğaltmaya devam edeceğiz." dedi.
Yaprak, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün yaz aylarında orman yangınlarına karşı hem kara hem de hava gücü anlamında etkili bir ekiple müdahale ettiğini vurgulayarak, "Muğla ve Aydın illerini kapsayan Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde orman yangınlarıyla mücadelede 953 işçi, 98 arazöz, 33 su tankeri, 53 ilk müdahale aracı, 12 dozer ve 13 greyder kara gücünü oluşturuyor. 4'ü su atma özelliği ve biri genel amaçlı olmak üzere 5 helikopter ise hava gücünü oluşturuyor." diye konuştu.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında 2020 haziran itibarıyla 68 orman yangını çıktığını kaydeden Yaprak, 77 hektar alanın yandığını, 24 ziraat yangınında ise 62 hektar alanın zarar gördüğünü bildirdi. ’Alev savaşçıları’nın zorlu eğitimi

Kaynak: AA

Etiketler: Aydın, Muğla, Güncel, Haber

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