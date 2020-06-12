"Alev savaşçıları" olası yangınlara karşı yarışmalarla form tutuyor

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı işçiler, zorlu arazi koşullarında hızlı hareket etmek için hortum serme ve en erken su verme gibi yarışmalarla formlarını koruyor.

12.06.2020 10:43 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:51
Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı işçiler, zorlu arazi koşullarında hızlı hareket etmek için hortum serme ve en erken su verme gibi yarışmalarla formlarını koruyor.
Hava sıcaklığının artmasıyla son günlerde Muğla ve Aydın bölgelerinde orman yangınları çıkmaya başladı.
Turistik ilçeler Bodrum, Milas ve Fethiye başta olmak üzere birçok bölgede çıkan yangına, hava ve karadan müdahale ediliyor. "Alev savaşçıları" olarak bilinen orman işçileri de zorlu arazi koşullarına rağmen alevlerin yayılmaması için adeta zamanla yarışıyor.
Sürekli hazırlıklı olmalarına önem verilen ekiplerin, iş başı eğitimleri zorlu geçiyor.
Eğitimlerde, ekip ruhunun oluşturulması, hızlı ve etkin müdahale amaçlanıyor. İşçilerin formlarını koruması için ödüllü yarışmalar düzenleniyor.
Hortum serme ve en erken su verme yarışmasında işçilerin sürekli hızlarını artırması sağlanıyor. 300 metre yangın söndürme hortumunu en erken yere seren ve suyu arazözden hortum ucuna en kısa sürede verenler çeyrek altınla ödüllendiriliyor.
En önemli unsur hız
Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadelede verilen eğitimlerin önemli olduğunu, yangınlara bilinçli ve hazır olmanın asli görevleri arasında yer aldığını söyledi.
Eğitimlerin hem teorik hem de uygulamalı verildiğini aktaran Yaprak, "Hem kara hem de hava güçleriyle orman yangınlarına hazırız. Artık yangın mevsimi ve kritik dönemlere başladık. Yangına en kısa sürede müdahalede bulunabilmek için de iş başı eğitimlerimizi yapıyoruz." dedi.
Yaptıkları işin yüksek risk taşıdığını vurgulayan Yaprak, bu nedenle önceliklerinin çalışanların ve vatandaşların can güvenliği olduğunu ifade etti.
Hedefleri yangına ilk müdahale süresini 10 dakikaya indirmek
Yaprak, her zaman göreve hazır şekilde beklediklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Orman yangınlarıyla mücadele vatan savunması gibidir. Alev savaşçıları dediğimiz arkadaşlarım, büyük bir fedakarlıkla çalışıyor. Bazen uyumadan yangına müdahale eden arkadaşlarımız oluyor. Yangınlara önceki yıllarda 30 dakika olan ilk müdahale süresini Muğla Orman Bölge Müdürlüğü olarak 12 dakikaya indirdik. Hedefimiz 10 dakikaya . Bu nedenle bu eğitimlerle ekipler arasında koordinasyonu sağlamaya çalışıyoruz. Bu yıl 74 orman yangını çıktı. 128 hektar alan yandı. 26 ziraat yangınında ise 93 hektar alan zarar gördü."
Muğla'nın büyük kısmının ormanlık alan olduğunu anlatan Yaprak, özellikle araçlardan izmarit atılmaması, ormanda ateş yakılmaması ve çöp bırakılmaması uyarısında bulundu. ’Alev savaşçıları’ olası yangınlara karşı yarışmalarla form tutuyor

Kaynak: AA

Etiketler: Muğla, Güncel, Haber

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