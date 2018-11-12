Alev Topuna Döndü

Batman
'da park halindeki minibüs alev alarak yandı. Olay, Gültepe
Mahallesi Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki bir minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Minibüs kısa sürede alev topuna dönerken, çevredekiler korku dolu anlar yaşadı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay anı çevredekilerin cep telefonlarına anbean yansıdı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
(Sevban Sevkal/İHA)
Batman
12 Kasım 2018 Pazartesi 22:06