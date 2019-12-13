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Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu listesinde

Yeni partisi Gelecek Partisi'ni resmen ilan eden Ahmet Davutoğlu'nun A Takımı'nda Alevi Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir de yer aldı. Demir, 154 kişinin yer aldığı Kurucular Kurulu listesinde dikkat çekti.

13.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:09

AK Parti'den ayrılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni partisini kurdu. Davutoğlu'nun da kurucuları arasında yer aldığı partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi. 154 ismin yer aldığı Kurucular Kurulu'nda Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir de yer aldı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu yeni partinin ismi Gelecek Partisi olurken, 154 kişilik Kurucular Kurulu listesi de belli oldu.

LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER YER ALDI

Listenin ilk sırasında Ahmet Davutoğlu yer aldı. Listede gazeteciler Etyen Mahçupyan ve Hakan Albayrak ile AK Partili eski isimler Cuma İçten, Feramuz Üstün, Selçuk Özdağ ve bir dönem YÖK Başkanlığı yapan Yusuf Ziya Özcan'ın yer alması dikkat çekti. AK Parti eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve 15 Temmuz darbe girişiminde eşini ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok da listede yer aldı.

Ahmet Davutoğlu ve Doğan Demir

ALEVİ DERNEKLERİ GENEL BAŞKANI DA LİSTEDE

Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir, Davutoğlu'nun kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdiği Gelecek Partisi'nin Kurucular Kurulu'nda yer aldı. Demir, 154 kişilik listede 38'inci sırada yer aldı.

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Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu listesinde

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