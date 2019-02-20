Alevilerden Kılıçdaroğlu'na "Ozan Arif" Eleştirisi

Kaynak: İHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında hayatını kaybeden Ozan Arif hakkındaki sözlerini eleştiren Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir, "Değerlerimizle oynanmasını asla kabul etmiyor ve özür bekliyoruz" dedi.Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında Ozan Arif hakkındaki sözlerini sert bir şekilde eleştirdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun söylemleri ile Alevilerin değerleriyle oynadığını iddia eden Demir, özür beklediklerini dile getirdi. Demir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Alevilerin yoğunlukla destek olduğu CHP'nin genel başkanı biyolojik de olsa Alevidir. Bu günkü grup toplantısında, Alevilerin, devrimcilerin, yani Maraş'ın, Çorum'un, Sivas'ın katillerine övgüler dizerek bizim de sabrımızı taşırmıştır. Kılıçdaroğlu'na sormak gerek, Ozan Arif bizim katillerimizi övdü, sen ise Ozan Arif'i övdün, ne farkınız var? Hiç kimsenin haddi değildir ki bir katil övücü ile Pirimiz Pir Sultan Abdal'ı, Aşık Veysel'i, Aşık Daimi'yi aynı kefeye koysun." - KOCAELİ